NITROLAUT präsentiert: From Here to inFinite - Die Deep Purple Dokumentation Heute | NITRO | 23:05 - 00:05 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt "From Here to inFinite" zeigt die Entstehungsgeschichte des weltweiten Nummer-eins-Erfolgalbums "inFinite" von Deep Purple. Die Musikdokumentation gibt erstmals tiefe Einblicke in die Arbeit und das Zusammenleben einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Hard-Rock-Bands der Welt und begleitet die fünf legendären Musiker auf ihrer bewegenden Reise nach Nashville, wo ihr neues Album entstand. Original-Titel: From Here To inFinite - Die Deep Purple Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017