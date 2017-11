Ein Missbrauchsfall in der Istanbuler Partyszene und ein Beschuldigter, der tags darauf erstochen aufgefunden wird, halten Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) gewaltig auf Trab. Bei seinen Ermittlungen sieht er sich schon bald in einem Meer aus Lügen und Halbwahrheiten verstrickt.Kommissar Özakin geht einem Missbrauchsverdacht nach. Die 19-jährige Studentin Dilek bezichtigt ihren Ex-Freund Birol, sich nach einer wilden Party an ihr vergangen zu haben. Der Beschuldigte selbst kann zu den Vorwürfen nicht einvernommen werden. Er ist am Tatort verstorben. Neben zahlreichen Stichwunden weist Birols Leichnam dunkle Würgemale am Hals auf. Irritiert versucht Özakin, Licht in die Angelegenheit zu bringen, und gerät dabei immer tiefer in einen Sumpf aus falschen Fährten und Halbwahrheiten.