So manche Dinge verändern sich in der Pubertät und werden größer, zum Beispiel der Busen. Oder auch Pickel - die sollen aber möglichst schnell wieder verschwinden. Christine und Ralph haben dazu ein paar gute Ideen. Die braucht der Wolfman heute auch, denn den Satz: "In diesem Aufzug gehst du nicht aus dem Haus" möchte Lea von ihrer Mutter nicht mehr hören. Lasse hört von seiner Mutter auch so einiges: Im Selbstversuch muss er alles übernehmen, was sie sonst an einem Tag macht. Ganz schön anstrengend und am Tagesende will er nur noch auf die Couch. Da sitzen auch Vanessa und Jan, die seit einem halben Jahr ein Paar sind und im Couchgeflüster von ihrer Liebe erzählen.