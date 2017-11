Was gibt es doch für schräge Typen in der unmittelbaren Nachbarschaft: liebenswerte Exzentriker, lustige Vögel, Menschen mit sehr speziellen Hobbys, trickreiche Erfinder oder Sportskanonen mit ungewöhnlichen Turngeräten. Den grauen November will "Bekannt im Land" mit bunten Geschichten färben, die mit einer etwas anderen Sicht auf die Dinge interessante Zeitgenossen vorstellen. Da ist der Pfälzer Bub, der nach Neuseeland und Japan reist und seinen stattlichen Follower-Kreis bei YouTube über alle seine Aktivitäten auf dem Laufenden hält. Sein stets gleich bleibendes Fazit: Überall ist es schön, aber in der Pfalz ist es am schönsten. Da ist der Mainzer Johnny Depp, ein Fan des amerikanischen Schauspielers, der virtuos in sämtliche Masken seines bewunderten Idols schlüpft. Wer also unvermutet einem Piraten der Karibik in unseren Breiten begegnet, sollte sich nicht wundern. Oder die Dame, die Buchstaben zu Nudeln formt und damit einen Exportschlager mit Millionenumsatz geschaffen hat. Oder der Korallenzüchter, der Internet-Opa, die geheimnisvolle Yoga-Gruppe in den Bäumen ...