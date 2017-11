Kraft besiegt Schnelligkeit! So lautet die goldene Grundregel beim "Tractor Pulling". Um mehr über diesen Motorsport zu erfahren, reist Ex-Formel-1-Mechaniker Marc Priestley in den Nordwesten Englands, genauer gesagt nach Great Eccleston in der Grafschaft Lancashire. Hier will Priestley gemeinsam mit den Pulling-Experten Geoff Garrett und Richard "Turbo" Vincent einen Tausend-PS-Traktor bauen.