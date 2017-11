Exhibition on Screen - Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge Heute | Sky Arts | 07:35 - 09:10 Uhr | Kunstmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Das berühmte Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge" von Jan Vermeer (1632-1675) übt eine magische Anziehungskraft aus. Als es vor kurzem in Japan ausgestellt wurde, kamen 1,2 Millionen Besucher. Es inspirierte einen gefeierten Hollywoodfilm mit Scarlett Johansson und Colin Firth. Worin liegt die Faszination dieses Bildes? Wer war das Mädchen? Warum und wie wurde es gemalt? Die wunderbar gefilmte Dokumentation geht den Rätseln nach, die dies Meisterwerk und seinen Schöpfer Vermeer umgeben. Original-Titel: Exhibition on Screen Laufzeit: 95 Minuten Genre: Kunstmagazin, GB 2013 Regie: David Bickerstaff Amazon.de Widgets