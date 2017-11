Old Burma Road, die den Briten und Chinesen im Zweiten Weltkrieg als Versorgungsstraße diente, spielt auch heute eine wichtige geopolitische Rolle. Die Reise beginnt in der südchinesischen Stadt Kunming, die sich in den letzten Jahrzehnten von einer gemütlichen Kleinstadt zu einer Metropole gewandelt hat. Die Old Burma Road führt dann durch die kulturell vielfältigste Provinz Chinas, Yunnan. - Von Kunming nach Dali