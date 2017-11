Der Student Jan Welke wohnt zusammen mit Tariq al-Jabari, dessen Familie in Syrien eingeschlossen ist. Jan lernt den bosnischen Salafisten Abadin Hasanovic kennen. Jan will vom Islam zunächst nichts wissen, dann aber fängt er an, sich mit den Predigten von Hasanovic zu beschäftigen und konvertiert. Jetzt will sich Jan gegen Assad einsetzen, dessen Soldaten das Leben von Tariqs Familie bedrohten.