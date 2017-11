Der 16-jährige Ben (Sven Gielnik) lebt mit seinem dementen Opa Karl in einem Provinzkaff. Seine einzige Abwechslung ist die Arbeit in Maslows (Joachim Król) Autowerkstatt. Ben will nur noch weg, am liebsten nach Afrika. Dann taucht ein Ufo auf, und alles ändert sich.