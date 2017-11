Jacob Marley ist bereits tot, als sein Geist am Heiligabend seinen einstigen Geschäftspartner Scrooge einen Besuch abstattet. Der missmutige alte Geizkragen sitzt einsam zu Hause, weil er nichts von seinem Reichtum abgeben möchte. Marley kündigt ihm eine atemberaubende Zeitreise an, in der er seine eigene Vergangenheit und Zukunft erlebt.