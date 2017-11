House steht vor einem Rätsel: Seine neue Patientin behauptet ständig Dinge, die sich hinterher als Lüge herausstellen: So berichtet Margaret, in Summit gewesen zu sein, außerdem will sie schon mal verheiratet oder im Radteam der Universität gewesen sein, was sich beides ebenfalls als falsch erweist. Neben ihren chronischen Lügengeschichten bekommt die Patientin plötzlich auch noch Halluzinationen und das Team hat keinen blassen Schimmer, was mit Margaret los ist. Doch das viel größere Übel ist die neue Psychologin namens Dr. Kelly Benedict, die Chase eingestellt hat. Es stellt sich heraus, dass die Dame mit ihren Diagnosen so gut wie immer daneben liegt, was Foreman ziemlich auf die Palme bringt. Dann kommt House dahinter, dass Margaret schizophren ist. Was nach Meinung von House sowohl Dr. Bendedict, als auch dem Ehemann der Patientin hätte längst auffallen müssen. Unterdessen erfährt Cuddy, dass House immer noch Kontakte zu einer sehr speziellen Therapeutin unterhält, was Cuddy wiederum zu einer harten Ansage veranlasst.