Savannah hat ihren schweren Unfall überstanden und ist nun unentschlossen, was sie mit ihrem "neuen Leben" anfangen soll. Entschieden ist dennoch, wem ihr Herz gehört. Harry hat sich derweil in eine andere Richtung orientiert, während Josslyn einen beruflichen Neuanfang wagt. Doch der Weg zum Erfolg ist steinig, wie sie bald feststellt. Karen befindet sich in Therapie bei Dr. Balekeley. Sie hat ihre Arbeit als Psychologin in der Notaufnahme wieder aufgenommen und lernt dort eine interessante Patientin kennen, die ihr den Weg in die Zukunft weist. April hat ihren Weg derweil gefunden: Mithilfe ihres Freundes Mickey will sie ihren Laden ausbauen und auch selbst wieder kreativ werden. Das einzige Manko: die Männer. Doch dann lernt sie den Allround-Künstler Daniel kennen. Ob es für sie also auch einen Neustart in der Liebe geben wird?