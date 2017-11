Die neue Reportage-Serie von Thomas Junker führt die Zuschauer in die Region des weltgrößten Ozeans, in den Pazifik. Zweites großes Ziel der Reise ist die Insel Chichi-Jima. Sie ist die einzige namhafte japanische Insel im Pazifik und nur per Schiff von Tokio aus zu erreichen. Von dort kommen trotz der beschwerlichen Anreise viele Menschen auf die Insel, um eine Auszeit vom Arbeitsleben in Japan zu nehmen. Erst seit den 1830er-Jahren ist Chichi-Jima besiedelt. Ein direkter Nachfahre der ersten Besiedler zeigt Junker die Insel und berichtet unter anderem über die wechselhafte Zugehörigkeit der Insel.