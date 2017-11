Northern Ireland Open, 3. Tag in Belfast. Mit seinen 23 Jahren ist Scott Donaldson ein Talent - allerdings oft zu ungestüm und risikofreudig. So erarbeitete er sich den Spitznamen "The Perth Potting Machine". Im Vorjahr stürmte der ehemalige Jugend-Europameister ins Achtelfinale, wo er Hossein Vafaei unterlag.