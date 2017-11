20 Feet from Stardom Heute | Bayern | 22:45 - 00:15 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Sie sollen für einen guten Sound sorgen, aber keine großen Ansprüche stellen: Die fünf Backgroundsängerinnen Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer, Táta Vega und Judith Hill erzählen von ihren Träumen und davon, was es bedeutet, ein Leben im Schatten von Superstars zu führen. Der Film ist eine Hommage an weltbekannte, aber namenlose Stimmen, die den Stil der Popmusik geprägt haben. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokumentation, USA, D 2013 Regie: Morgan Neville Gäste: Gäste: Lisa Fischer Schauspieler: sie selbst Darlene Love sie selbst Merry Clayton sie selbst Lisa Fischer sie selbst Judith Hill sie selbst Táta Vega Amazon.de Widgets