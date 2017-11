Wieder einmal muss der Geschmack auf den Punkt gebracht werden - beziehungsweise auf den Löffel. Egal ob ambitionierter Hobbykoch, selbstständiger Gastronom oder Mitglied einer Sterneküche: entscheidend ist, was die Kandidaten in einer Stunde auf das kleine Essbesteck bringen, welches dann von der hochkarätigen Juroren blind verkostet wird. Langsam wird es spannend, denn die Teams der Spitzenköche Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, Frank Rosin und Roland Trettl sind in den letzten Sendungen immer weiter dezimiert worden.