Wieder einmal gehen die Wikinger auf große Fahrt. Als sie unterwegs ein griechisches Schiff treffen, hoffen sie auf eine ganz dicke Beute. Die Wikinger fallen jedoch auf die List des Königs herein und begleiten das Schiff nach Griechenland. Dort werden sie in einen Irrgarten voller wertvoller Schätze gelockt. Wickie kann das Schiff mitsamt den Schätzen aus dem Irrgarten herausführen. Die Wikinger befinden sich aber dennoch in der Hand des Königs.