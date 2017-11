Patientenverfügung - Selbstbestimmung im Notfall: Nur vier Prozent der Menschen in Österreich haben eine Patientenverfügung abgeschlossen. Zu kompliziert, zu teuer, zu bürokratisch - so lautet die Kritik. Dabei ist das Interesse hoch. Viele Menschen wollen nicht um jeden medizinischen Preis am Leben erhalten werden. Die Patientenverfügung dokumentiert, welche medizinischen Behandlungen abgelehnt werden. "konkret" informiert, was bei der Verfügung zu beachten ist und wie man sicherstellt, dass sie von ärztlicher Seite auch beachtet wird. Gast im Studio ist Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger. - Patientenverfügung - Selbstbestimmung im Notfall