Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Erster Gast des Abends ist der TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Er berichtet von seinen Anfängen als Moderator und seiner Ausbildung zum Friseur, die ihm nun unverhofft zugutekam in seiner Gastrolle als Friseur in der NDR-Serie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres". Den "Inas Nacht"-Musikauftritt bestreitet Klaas Heufer-Umlauf dann mit seiner Band "Gloria". Zum Gespräch hinzu kommt der Kabarettist Ingo Appelt. Er erzählt von seinem eigenwilligen Kleidungsstil, dem Ehealltag der Appelts und seiner neuen Mission, aus Männern bessere Menschen zu machen. Musik macht auch die aus Alaska stammende US-Band "Portugal. The Man", die sich in den letzten Jahren vom Indie-Geheimtipp zur Erfolgsband entwickelt hat. Ebenfalls zu Gast ist die Liedermacherin Sarah Lesch, deren ebenso poetische wie politische Texte zurzeit eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musikszene sind. Wie immer mit dabei sind natürlich die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die "Tampentrekker", die vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!