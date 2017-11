Mitten in die Mediation eines pikant-bösartigen Dreieckverhältnisses, die Kompagnon Mark völlig überfordert führt, platzt Paul Kemp und kann die gerade in eine Schlägerei ausartende Konfrontation schlichten. Doch schon steht der nächste Fall an, der sich besonders heikel entwickelt, da Paul ausgerechnet an jene Schule zur Schlichtung eines Mobbingfalles berufen wird, wo sein Nachbar und Liebhaber seiner Frau, Christian, Direktor ist. Den beruflichen Fall kann Paul nach unerwarteten Turbulenzen bereinigen, seine privaten Probleme aber vertiefen sich nach einer Konfrontation mit Christian. Als sich Pauls Mutter, sie konnte Ella nie leiden, beginnt in die Eheprobleme ihres Sohnes einzumischen, ist das der Beziehung gar nicht förderlich. Noch weniger soll dies aber Pauls Begegnung mit Lisa werden, der Mutter einer Schulfreundin seines Sohnes Tim.Buch: Uli Brée und Klaus Pieber