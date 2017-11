In der Hitze der Nacht Heute | ARTE | 14:05 - 15:50 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

USA, 1960er. Der schwarze Kriminalist Virgil Tibbs (Sidney Poitier) aus Philadelphia klärt einen Mord im Südstaaten-Kaff Sparta. Bald hat er mächtig Ärger mit dem rassistischen weißen Polizeichefs Bill Gillespie (Rod Steiger). Original-Titel: In the Heat of the Night Laufzeit: 105 Minuten Genre: Krimi, USA 1967 Regie: Norman Jewison FSK: 12 Schauspieler: Detective Virgil Tibbs Sidney Poitier Chief Bill Gillespie Rod Steiger Officer Sam Wood Warren Oates Leslie Colbert Lee Grant Eric Endicott Larry Gates Delores Purdy Quentin Dean