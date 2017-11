Temperaturen von 70 Grad Celsius unter Null, heftige Stürme, meterdicke Eisschichten und im Winter eine monatelang herrschende Dunkelheit schränken die Lebensbedingungen an den Polen stark ein. Trotz dieser feindlichen Umgebung bieten sowohl die Arktis als auch die Antarktis zahlreichen Tieren eine Heimat. Einen Beweis dafür bieten die Eisbären am Nordpol und die Kaiserpinguine am Südpol. - Eisige Welten (1/5): Von Pol zu Pol