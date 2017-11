Wildfleisch vom Discounter: häufig miese Qualität Deftige Gerichte mit Fleisch vom Wild schmecken in dieser Jahreszeit. Zurzeit werben Supermärkte und Discounter besonders auffällig mit ihrem Wildangebot. Auf den Verpackungen sehen Hirsch- und Wildschweinbraten oder Rehrücken auch lecker aus. Doch die Fleischqualität lässt häufig zu wünschen übrig. "Markt" deckt auf! Sparkasse macht dicht: Ärger auf Baltrum Viele Inselbewohner auf der Nordseeinsel Baltrum sind auf Zinne. Die einzige Sparkassenfiliale der Insel wird geschlossen. Da vor allem Urlauber meist in bar bezahlen, müssen viele Geschäftsinhaber ihre Einnahmen dann mühsam mit der Fähre ans Festland bringen. Die Sparkasse führt Kostengründe an, obwohl sie laut Gesetz einen regionalen Versorgungsauftrag hat. Eiweißprodukte: häufig teuer, selten besser Viele Lebensmittel in Supermärkten und Discountern werden auf den Verpackungen mit ihrem hohen Eiweißgehalt beworben. Denn viel Protein ist gut für den Körper und hilft beim Abnehmen. Doch oft sind in solchen Produkten mehr Zucker oder Fett enthalten. Und das führt Kunden in die Irre, kritisieren Verbraucherschützer. Krankenkassen-Ärger: Reha verweigert Günther K. aus dem südlichen Niedersachsen hat es übel erwischt: beide Achillessehnen sind bei ihm zur gleichen Zeit gerissen. Während der Reha wurde er auch noch krank und konnte die Therapie nicht wie geplant durchführen. Nun kann er von Woche zu Woche schlechter laufen. Doch die Krankenkasse will eine erneute Reha nicht genehmigen. "Markt" mischt sich ein! Scharfe Alleskönner: Universalmesser im Praxistest Wenn es ums Schneiden, Hacken oder Schälen geht, sind sie der Alleskönner in der Küche: Universalmesser. Damit werben zumindest die Hersteller. Aber wie gut schneiden die Allzweckmesser in der Praxis tatsächlich ab? "Markt" will's wissen! Intelligenter Lautsprecher: Alexa Hunderttausende kleiner Lautsprecher namens Alexa stehen bereits in den Haushalten in Deutschland. Das Besondere: Man kann der Box Sprachbefehle geben, zum Musik abspielen, Onlineeinkauf, zur Wetteransage. Ein "Markt"-Reporter testet Alexa im Selbstversuch und wird bis Weihnachten die neue Technik ausprobieren. Einen ersten Eindruck gibt es schon mal in dieser "Markt"-Sendung. - Wildfleisch vom Discounter: häufig miese Qualität