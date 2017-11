In einem gewaltigen, norddeutschen Privatgarten stehen ausgefallene und zum Teil extrem seltene Gehölze, 750 Arten aus aller Welt. Schöpfer dieser grünen Baumwelt ist Matthias Rieger. Er ist Gehölzliebhaber. Seit Jahrzehnten sammelt und kultiviert er Bäume und Sträucher in seinem privaten Baumpark, dem Arboretum Neuenkoop in Berne. Er möchte den Besuchern die Vielfalt von Gehölzen nahebringen. - Der Bäumesammler von Neuenkoop