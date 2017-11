Wissenschaft ist ein Abenteuer, besonders wenn sie so spannend und vielseitig ist wie die der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Ihre Forscher arbeiten auf allen Erdteilen. Ihr Herz aber schlägt in Frankfurt. Vor allem das Senckenberg-Museum begeistert Millionen vom Menschen aus Hessen und der Welt mit anschaulichen Präsentationen ihrer Naturforschung. Der junge Wissenschaftler, Fotograf, Forschungstaucher, Kameramann und Abenteurer Robert Marc Lehmann nimmt mit in die Welt von Senckenberg. Mit den Gewässerökologen aus Gelnhausen hinterfragt er die Renaturierungsvorhaben von Flüssen; mit archäologischen Forschern in der Grube Messel macht er außergewöhnliche Entdeckungen, die weit über das bekannte Urpferdchen hinaus gehen; von dem Schmetterlingsexperten Harald Nuss aus Dresden erfährt er, wie sehr auch Laienforscher gern gesehen sind bei Senckenberg; bei den Wildtiergenetikern taucht er ein in die Welt des tierischen Rückkehrers und "Wildnismachers" Biber; und auch dem gefährdetsten Säugetier deutschlandweit, dem Feldhamster, ist er mit dem Senckenberg-Biologen Tobias Reinerts auf der Spur. Außerdem sind 3D-Dinos in Frankfurt zu erleben, eine Führung "Nachts im Museum", Senckenberg am Meer und der Ausblick in eine ehrgeizige Museumszukunft. Der Film zum 200.Geburtstag der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ist eine vielseitige Expedition durch das traditionsreiche Forschungsinstitut.