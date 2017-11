Max ist sprachlos, als er eines Morgens Paula mit Morning Star schmusend in der Box entdeckt. Er nennt sie eine Pferdeflüsterin und ist stolz auf sie. Es ist Fees Geburtstag, und Paula trennt sich ihr zuliebe von ihrer Lieblingsbluse, dem letzten Geschenk ihres Vaters. Aber die Bluse ist Fee viel zu eng, und das empfindet Fee wie eine vorsätzliche Demütigung. Sie gerät vollends außer sich, als sie hört, dass Eva an ihrem Geburtstag mit Paula in die Stadt fahren will. Dabei wollen die beiden nur zum Arzt. Schlechte Nachrichten: Der gewünschte Heilungserfolg des Fußes hat sich nicht eingestellt, und bis auf Weiters ist jedes Ballett-Training untersagt. Paulas Traum von einer Karriere als Primaballerina scheint geplatzt. Sie rastet aus, als ihr der Arzt zum Ausgleich Reiten vorschlägt, und die Vergangenheit steht plötzlich wieder wie eine Mauer zwischen Eva und Paula. Auf dem Gestüt sind inzwischen die Vorbereitungen für die Schnitzeljagd zu Pferd abgeschlossen, und beim vorbereiteten Picknick steht auch schon Fees Geburtstagsgeschenk: Chin-Chin. Alle warten nur noch auf Paula, aber die verschanzt sich weinend in ihr Zimmer. Juri gelingt es schließlich, Paula aufzumuntern. Und dann steigt Paula ihm zuliebe aufs Pferd.