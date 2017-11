Drei Teams treten mit ihren bis zu 8000 PS-starken, selbst konstruierten Monster-Treckern bei Motorsport-Wettkämpfen an. Um beim Tractorpulling die meisten Lasten ziehen zu können, werden die Trecker umgebaut und z. B. mit 12-Zylinder-Flugzeugmotoren oder Hubschrauberturbinen angetrieben. Doch nicht nur die technische Zugkraft spielt eine Rolle, auch das fahrerische Können ist wichtig: Das Green-Monster-Team, die Erlkönig-Crew und die noch nicht sehr erfolgreichen Kaisers treten in Krumbach an...