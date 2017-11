Detlev Sommer sagt Einbrechern den Kampf an. Mit seiner Erfindung, dem 'Fenster-Schnapper', hat er eine Sicherung für Fenster entwickelt, die es fast unmöglich macht, diese aufzuhebeln. Die Cousins Andreas und Waldemar Wegelin wuchsen in einer Winzerfamilie auf und bringen für ihr Unternehmen die entsprechende Expertise mit. Zusammen haben sie das Spirituosen-Start-up "Tastillery" gegründet. - I LOCK IT aus Brandenburg an der Havel