Ihr Körper ist behaart wie der einer Maus und trotzdem hat sie Flügel wie ein Vogel - diese scheinbar unpassenden Eigenschaften waren schon den Menschen in der Antike unheimlich. Dass manche Fledermäuse tatsächlich Blut trinken wie Dracula, verschlechterte ihr Image noch. Planet Schule fragt, was an diesem schlechten Image dran ist und stellt fest, dass es gute Gründe gibt, diese Säugetiere zu schützen. Nicht nur Batman kämpft für die Menschen - auch die Fledermäuse tun es! Fledermäuse jagen Insekten, darunter viele lästige Schädlinge. Je nach Art frisst eine Fledermaus in Deutschland bis zu 3.500 Mücken pro Nacht. Sie helfen auch Bauern: Experten haben den Wert der Fledermäuse als Schädlingsbekämpfer für die US-amerikanische Landwirtschaft mit 3,7 Milliarden Dollar pro Jahr beziffert. Wir können sogar etwas von Fledermäusen lernen: Ihre Zähne haben eine spezielle Struktur, die sie resistent gegen Karies macht - obwohl sie den ganzen Tag nur zuckersüße Früchte fressen. Forscher haben den Trick erkannt und wollen mit diesem Wissen auch die Kariesbekämpfung beim Menschen verbessern. Aber auch die Fledermaus hat ihre Schattenseite: Sie kann Tollwut, Mumps- oder Ebolaerreger auf andere Tiere oder Menschen übertragen. - Batman oder Dracula? Die Wahrheit über die Fledermaus