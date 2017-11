Live-Übertragung der Northern Ireland Open im Snooker. Aus der Belfast Waterfront. 128 Spieler gehen bei der mit 70.000 Pfund dotierten Veranstaltung an den Start. Das Turnier gehört neben den English Open, Scottish Open und Welsh Open zur neuen Home Nations Series im Snooker. Sollte es einem Spieler gelingen, alle diese vier Turniere in einem Jahr zu gewinnen, erhält er einen Extrabonus in Höhe von einer Mio. Pfund.