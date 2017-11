Die Beet-Brüder in Augustdorf: Diplom-Biologe Claus hat eine Anfrage einer deutsch-türkischen Familie aus dem ostwestfälischen Augustdorf bekommen. In einer kurzen Video-Botschaft stellt sich die Familie samt ihrem Garten vor. Claus konnte sich also bereits einen kleinen Eindruck verschaffen. Seine Beet-Kollegen Ralf und Ralle dagegen wissen überhaupt nicht, was sie erwartet. Und trotzdem - die Motivation ist groß, denn die Beet-Brüder sind ein eingespieltes Team. Ralf Dammasch als Lenker und Denker, Claus als Organisator, Ralle als echter Anpacker. Der Bautrupp macht sich auf den Weg vom Niederrhein nach Ostwestfalen. Dort werden die Beet-Brüder von Familie Kara erwartet. Mutter Daniela, Vater Ali und die drei Kinder sind ratlos, was ihr Stück Grün hinterm Haus angeht. Hier hält sich schon lange kein Familienmitglied mehr gerne auf. Und das soll sich in Zukunft ändern. Sieben Tage hat sich das Garten-Trio vorgenommen, um den Garten der Familie aus Augustdorf grundlegend umzugestalten. Nachdem Landschaftsgärtner Ralf Dammasch den Garten vor Ort zum allerersten Mal gesehen hat, entwirft er innerhalb kürzester Zeit auf dem Papier einen Garten mit Wohlfühlcharakter. Dann geht alles Schlag auf Schlag. Das Wichtigste: Jeder Helfer zählt, denn Garten-Guru Ralf hat einiges vor.