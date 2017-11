Seit Schulzeiten sind der so gut wie verlobte Ronny und der glücklich verheiratete Nick gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Wie stark kann man ein solches brüderliche Band dehnen, bevor es reißt? Wieviel Wahrheit verträgt eine Beziehung? Ronny und Nick sind mittlerweile Partner in einer Firma für Autodesign und geben alles, um den Auftrag ihres Lebens an Land zu ziehen, der all ihre finanziellen Probleme lösen würde. Ronnys Freundin Beth und Nicks Frau Geneva stehen ihnen dabei zur Seite. Doch dann wird Ronny zufällig Zeuge, wie Geneva sich mit einem erheblich jüngeren Mann im Botanischen Garten trifft. Nun steckt er in einem moralischen Dilemma: Soll er diese Beobachtung seinem besten Freund mitteilen- ausgerechnet jetzt, wo der Termin der alles entscheidenden Präsentation immer näher rückt und sie ganz kurz vor dem ganz großen Durchbruch stehen? Um die ganze Wahrheit herauszufinden, betätigt sich Ronny als Amateurdetektiv und gerät dabei in eine haarsträubende Situation nach der anderen...