Bad Boys - Harte Jungs Heute | RTL 2 | 22:35 - 00:55 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Gangster stehlen der Polizei in Miami Beweismaterial: Heroin im Wert von über 100 Mio. Dollar. Die Cops Burnett und Lowrey (Will Smith) müssen die Beute schnellstmöglich wiederbeschaffen, sonst können sie ihre weitere Karriere vergessen. Um ihre einzige Augenzeugin Julie zu schützen, müssen sie Undercover gehen und die Rollen tauschen. Original-Titel: Bad Boys Laufzeit: 140 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 1995 FSK: 12 Schauspieler: Det. Mike Lowrey Will Smith Det. Marcus Burnett Martin Lawrence Julie Mott Téa Leoni Fouchet Tchéky Karyo Captain Howard Joe Pantoliano Theresa Burnett Theresa Randle Amazon.de Widgets