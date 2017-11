3 Boxen, dein Style - Mit Daniela Katzenberger - Laura Wunderlich Heute | RTL 2 | 16:00 - 17:00 Uhr | Dokureihe Infos

Mehr Termine Inhalt Vor anderthalb Jahren ist Laura Mutter einer Tochter namens Mila geworden, mit deren Vater Tobias sie seit zweieinhalb Jahren zusammen ist. Aufgrund ihres Jobs als Veranstaltungskauffrau ist sie häufig beruflich unterwegs, hat aber das große Glück viel Unterstützung von ihren Eltern und Schwiegereltern zu bekommen. Vor ihrer Schwangerschaft war Laura oft und gern tanzen und würde mit Tobias gern mal wieder eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Seit der Schwangerschaft hat Laura einige Kilos mehr auf den Rippen. Damit fühlt sich Laura noch nicht richtig wohl und ist deshalb häufig im lässigen Schlabberlook unterwegs. Sie wünscht sich modische Inspiration und möchte mal wieder richtig sexy für ihren Freund aussehen, damit er sie bis in die frühen Morgenstunden nicht mehr von der Tanzfläche lässt! Sie bittet Daniela Katzenberger und ihr Expertenteam um Hilfe. Original-Titel: Fashion in the Box Laufzeit: 60 Minuten Genre: Dokureihe, D 2017 Amazon.de Widgets