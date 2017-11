The Cabin in the Woods Heute | RTL 2 | 22:30 - 00:20 Uhr | Horrorfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt: Fünf Jugendliche verbringen ein Wochenende in einer abgelegenen Hütte. Als sie lateinische Zeilen aus einem alten Buch lesen, das sie im Keller des Gebäudes gefunden haben, entsteigen Zombies ihren Gräbern im Wald und nehmen geradewegs Kurs auf die Hütte. Original-Titel: Cabin in the Woods Laufzeit: 110 Minuten Genre: Horrorfilm, USA 2012 Regie: Drew Goddard FSK: 16 Schauspieler: Dana Kristen Connolly Curt Chris Hemsworth Jules Anna Hutchison Marty Fran Kranz Holden Jesse Williams Sitterson Richard Jenkins