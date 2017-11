David ist ein echter Schaffer. Schon in der Schule war er nicht ausgelastet, der Bürojob nach dem Maschinenbaustudium war ihm auch zu langweilig. Also kehrt er an den Milchbauernhof seiner Eltern nach Hetzerath zurück und krempelt diesen mächtig um. Der ständig fallende Milchpreis setzt die Landwirte zunehmend unter Druck. David Engel hat eine Idee, er will sich von den milchverarbeitenden Betrieben unabhängig machen und seine eigene Molkerei bauen. Ein Jahr gibt er sich dafür. Das Ziel: Die Milch der Hetzerather Kühe soll in regionalen Supermärkten verkauft werden und die gesamte Familie, drei Generationen, ernähren. Ein absolutes Wagnis. Die Familie hat einen riesigen Kredit aufgenommen, um Davids Idee zu finanzieren. Auf den Schultern des 29-Jährigen liegt eine große Verantwortung. Für den jungen Mann wird das sein schwierigstes Jahr. - David gegen Goliath - Ein Milchbauer macht sein Ding