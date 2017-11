Wie tickt die Jugend auf dem Land gesellschaftlich, persönlich, politisch? Wir wollen wissen, was sie am Landleben mögen. Wovor haben sie Angst, wovon träumen sie, was erwarten sie? In vielen ländlichen Regionen mangelt es an Infrastruktur, und auch um das Freizeitangebot ist es oft nicht gut bestellt. Das Internet funktioniert nicht regelmäßig, wer in die Stadt muss, ist meist auf den unregelmäßig fahrenden Bus angewiesen. Landdiskos sind oft das einzige noch verbleibende Freizeitangebot für junge Menschen in strukturschwachen Regionen. Zum Beispiel das TA-TÖFF in Niedersachsen, eine riesige Einrichtung, die Dreh- und Angelpunkt für die Jugend der ganzen Gegend ist. Von hier aus begleiten wir junge Stammgäste in ihr Leben, in ihren Beruf, in ihre Familien. Wir lernen sie kennen und erleben ihre Sorgen, Hoffnungen, Gedanken und nächsten Lebensschritte. Zum Beispiel Patrick, 27 Jahre alt: Er soll den elterlichen Hof übernehmen. Doch er selbst macht lieber Musik und tourt mit seiner Band. Auf dem elterlichen Hof fühlt sich Patrick wohl, doch immer wieder gibt es in der Familie Diskussionen über die Zukunft. Jeanette, 20, macht zur Zeit eine Ausbildung zur Sozialassistentin, träumt aber von einer Karriere vor der Kamera. Dazu müsste sie allerdings in die Großstadt umziehen, denn auf dem Land gibt es wenig Möglichkeiten. Marcel, 20, hat in Köln und in Hamburg gelebt, aber das Leben in der Stadt war ihm zu hektisch und zu unpersönlich. Jetzt ist er wieder in seinem Heimatdorf, macht eine Lehre und engagiert sich in seiner Freizeit beim Technischen Hilfswerk. Wir wollen wissen, wie die Jugend auf dem Land tickt gesellschaftlich, persönlich, politisch. Welche Themen bestimmen ihr Leben? Herrscht auch hier die Angst vor einer vermeintlichen Überfremdung? "Trecker, träumen, tanzen" - drei junge Menschen berichten von ihren Wünschen, Hoffnungen und Erfolgen, erzählen von ihrem Leben auf dem Land.