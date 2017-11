In Berlin fand im November 2017 bereits zum 24. Mal dieser wichtige Charity-Event statt. Mit dem Chor und Orchester der Deutschen Oper boten Top-Interpreten bewegende Einblicke in die Welt der Oper. Gäste aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien zeigen auf dieser Veranstaltung traditionell ihre Solidarität mit den Betroffenen in einer Sache, die nach wie vor die ganze Gesellschaft angeht.