Do it yourself - Wechsel der Autobatterie: Zur kalten Jahreszeit geben viele Autobatterien auf. Ist es wirklich notwendig, für den Wechsel eine Fachwerkstätte aufzusuchen, oder kann man die Batterie auch selbst wechseln? Dieser Frage ist "konkret" nachgegangen und hat fast für jeden Fahrzeugtyp ein Anleitungsvideo im Internet gefunden. Ob es wirklich so einfach ist, wie in den "Do-it-yourself"-Videos versprochen? "konkret" macht den Praxistest.