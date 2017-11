Vierblättrigen Klee findet man nicht alle Tage. Doch kaum ist es Tara gelungen, da setzt sogleich auch schon ihre Glückssträhne ein - jedenfalls, solange Petja ihr das Blatt nicht klaut. Und weil Petja seine Schwester vor dem schrecklichen Aberglauben an die Kraft des Kleeblattes schützen will, versteckt er seine Beute dort, wo man nur schwer hingelangen kann - in der Wohnung der Voisins. Pech für Petja, dass sich Tara zu helfen weiß.