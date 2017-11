Fußballjungs, Reitermädchen, Streber, Nerds und Tussis, Geflüchtete oder Deutsche: Gruppen, die man an ihrer Ungleichheit erkennt, die in Schubladen passen? "PUR+" findet's raus. Eric Mayer startet ein aufwändiges Experiment mit Bremer Schülern, die Vielfalt, aber auch Stereotype, erleben. Schafft er es, die Gruppen aufzulösen und ein "Wir-Gefühl" zu erzeugen? Aber reicht das? Eric Mayer findet heraus, was erfolgreiche Integration behindert. Die erste Staffel von "Berlin und wir", in der sich acht Berliner Jugendliche - vier in Berlin geborene und vier Geflüchtete - begegnen und aufeinander einlassen, war ein voller Erfolg. Jetzt geht das Format in die zweite Runde, und in "PUR+" können die Zuschauer exklusiv und vorab bereits zwei Mädchen der neuen Staffel kennenlernen. Die 14-jährige Lilli aus Berlin trifft auf die 15-jährige Narges aus Afghanistan, die erst seit ein paar Monaten mit ihrer Familie in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin auf engstem Raum lebt. Mit welchen Erwartungen gehen die beiden Mädchen zum ersten Kennenlernen? Welche Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede entdecken sie?