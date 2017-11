Bei Fritz Fuchs kracht's gewaltig. Das Geschirr scheppert zu Boden, das Bett wackelt, der komplette Bauwagen wird erschüttert. Etwa ein Erdbeben? Am Tag darauf passiert genau das Gleiche. Und auch zur gleichen Zeit! Sogar Keks' Hundehütte bricht zusammen. Nachbar Paschulke beschließt, den unsicheren Elchwinkel sofort zu verlassen. Aber Fritz zweifelt: Wieso bebt die Erde jeweils exakt um 15:00 Uhr? Und weshalb riecht es danach so merkwürdig faulig? Er begibt sich auf die Spur der ungewöhnlichen Ereignisse und macht in letzter Minute vor dem nächsten Beben eine wahrhaft "bewegende" Entdeckung.