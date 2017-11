In Wahrheit - Mord am Engelsgraben Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimireihe HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt An der Saarschleife wird eine tote Prostituierte gefunden. Mord. Kommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) entdeckt Zusammenhänge mit einem alten, ungelösten Fall. Sie nimmt Kontakt zu Markus Zerner (Rudolf Kowalski) auf, der damals die Ermittlungen geleitet hatte. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimireihe, D 2017 Regie: Miguel Alexandre FSK: 12 Schauspieler: Judith Mohn Christina Hecke Freddy Breyer Robin Sondermann Markus Zerner Rudolf Kowalski Maria Schäffler Emilia Bernsdorf Lisa Jeanne Goursaud Uwe Mahn Harry Wolff Amazon.de Widgets