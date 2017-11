Der Verfassungsschutz ist alarmiert. Baris ist kein Geringerer als der totgeglaubte Younes, einer der gefährlichsten IS-Führer. Alles deutet auf die Vorbereitung eines neuen Anschlags. Baris hat Melih und Tobi in eine abgeschiedene Terror-WG gebracht. Sie erhalten ihre letzte Vorbereitung. Die Jungs wollen lieber im Kalifat kämpfen, nicht in Deutschland aktiv sein. Ali erklärt die IS-Taktik, und so verabschieden sie sich vom bisherigen Leben. Sibel bekommt einen Tipp für den Zugriff auf die Terror-WG. Sie eilt zum Einsatzort und entdeckt Melih, der aber zusammen mit Baris flüchten kann. Spätestens jetzt erkennt Sibel das Ausmaß von Melihs Entwicklung. Sie hat versagt, hat Melih weder aus dem Milieu herausholen noch jetzt vor der Fahndung der Polizei schützen können. Ratlos kehrt sie zu ihrer Mutter zurück, die zum ersten Mal Verständnis für ihre Tochter zeigt. Da kommt Sibel im letzten Moment eine Idee, wo sie ihren Bruder finden kann. Am Grab des Vaters versucht sie, ihn zur Aufgabe zu bewegen. Ab dem 29. Oktober sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek verfügbar.