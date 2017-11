Der Kommissar und das Meer Heute | ZDF neo | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Kommissar Robert Anders fährt seine Frau Emma und Sohn Kasper zum Supermarkt. Da stürmen zwei Personen aus der gegenüberliegenden Bank. Der Alarm schallt über den Platz, und die Bankräuber springen auf ein Motorrad und fliehen. Robert zielt und erwischt den Fahrer am Arm, woraufhin sie in den Supermarkt flüchten. Die Gangster nehmen Geiseln im Laden, darunter auch Emma und Kasper. Untertitel: In einem kalten Land Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D, S 2017 Regie: Miguel Alexandre Folge: 22 Schauspieler: Robert Anders Walter Sittler Ewa Svensson Inger Nilsson Thomas Wittberg Andy Gätjen Emma Winarve Frida Hallgren Isabel Lund Molly Nutley Nisse Staffan Kihlbom Thor