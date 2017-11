Straße der Hoffnung Heute | NDR | 23:15 - 01:15 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der globale Finanzcrash bringt Island 2008 an den Rand des Staatsbankrotts - mit Folgen für die Bewohner: Kindergärtnerin Eik (Hera Hilmar) verdingt sich als Callgirl, Autor Mori verfällt nach dem Tod der Tochter dem Alkohol, Ex-Kicker Sölvi versucht sich an Finanzdeals. Original-Titel: Vonarstrati Laufzeit: 120 Minuten Genre: Drama, IS 2014 Regie: Baldvin Zophoníasson FSK: 18 Schauspieler: Gústi Sveinn Olafur Gunnarsson Lena Annalísa Hermannsdóttir Bankangestellte Birgitta Sigursteinsdóttir Agnes Kristín Lea Sigríðardóttir Kindergärtnerin Elías Helgi Kofoed-Hansen Rakari Birgir Örn Steinarsson Amazon.de Widgets