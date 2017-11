Zweifel: Die schwangere Jack stellt plötzlich Enzos Vaterschaft in Frage - denn seine Ex-Frau Nina hat ihr von seinen Zeugungsproblemen erzählt. Als Jack einen Vaterschaftstest einfordert, ist Enzo empört. Wutentbrannt stellt er Nina zur Rede. Niedertracht: Im Kampf gegen die Shisha-Bar unter ihrer Wohnung ist Iffis Sieg in greifbare Nähe gerückt. Als ans Licht kommt, dass Iffi auch aus rassistischen Motiven das Ende der Shisha-Bar herbeisehnt, droht die Situation zu eskalieren. Panik: Um einem entfernten Verwandten das Leben zu retten, willigt Gabi ein, Stammzellen zu spenden. Als die Vorbereitungen bereits in vollem Gange sind, bricht plötzlich Gabis Angststörung erneut aus. Wird sie einen Rückzieher machen?