Beim Honigdieb: Kerzen gestalten und Honiglikör genießen In der kalten Jahreszeit halten die Bienenvölker Winterruhe. Imker Dirk Triphahn hat dennoch genug Arbeit. Er schaut, ob seine Völker auch genügend Futter haben. Passt auf, dass die Anti-Mäuse-Zäune stabil bleiben, füllt immer noch Restbestände von Honig ab. Bienenfreunde, die im Sommer auf dem Bienenlehrpfad wandeln oder beim Honigschleudern aktiv werden, können jetzt ganz besondere Bienenwachskerzen im Hofladen ziehen. Außerdem gibt es bei ihm und seiner Frau Honiglikör, Honigschnäpse und Hotelzimmer in der Berufsimkerei und Landhotel Honigdieb. Schnapsbrennen: besondere Tropfen aus Jork Neuer Schnaps im Alten Land: Der gelernte Tischler Arndt Weßel hat mit seiner kleinen Edelbrennerei im Alten Land seine Passion gefunden. Auf einem alten Obsthof erzeugt der Destillateur Schnäpse und Liköre. Er zeigt dem "Nordtour"-Team die Herstellung, wie er aus Obst und Alkohol Schnäpse entwickelt, beispielsweise den New Jork, und wie er Aromen mischt. Seine Kenntnisse gibt er auch in Workshops weiter. Das "Nordtour"-Team hat ihn an einem Whisky-Abend begleitet. Auf den Spuren von Ringelnatz: der Künstler Nagelritz Nagelritz ist eine Verballhornung des Namens Ringelnatz. Die Figur des Matrosen auf Landgang mit seinen nie sichtbaren Kumpels Hinnerk und Raoul bringt Dirk Langer seit 20 Jahren auf die Kleinkunstbühnen nicht nur im Norden. Der Wahlbremer vertont die Texte des von ihm verehrten Dichters und macht so aus sprachlich manchmal sperrigen Sätzen wunderschöne Balladen mit Tiefgang. Seine eigenen Texte hingegen sind pure Comedy. So nimmt der Seemann Nagelritz als Sänger, Musiker, Comedian und Maler sein Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise. Die "Nordtour" stellt das Multitalent Langer vor. Museumsberg Flensburg: Möbel aus vielen Jahrhunderten Eine Friesenstube aus dem 17. Jahrhundert, das Pariser Zimmer, mit dem der Flensburger Heinrich Sauermann 1901 bei der Weltausstellung in Paris die Goldmedaille gewann, und das moderne und begehbare Holzobjekt "Volvox" des Ahrensburger Künstlers Peter F. Piening: Sie alle sind Bestandteil der Möbelausstellung auf dem Flensburger Museumsberg. Eine Kunsthistorikerin nimmt das "Nordtour"-Team auf einen Rundgang mit, der in einer traditionellen Teezeremonie endet. Wenn Köche erzählen: Wild-Grillkurs mit Udo Schulte | Teil 2 Fast zwei Jahrzehnte hat Udo Schulte in Frankreich die hohe Schule des Grillens gelebt. Im eigenen Restaurant in Nizza erkochte er sich einen Michelin-Stern, später schulte er in Paris Spitzenköche aus aller Welt. Mittlerweile weist er passionierte Hobbyköche in die hohe Grillkunst ein. Beim Wild-Grillkurs staunen sogar selbst ernannte Grillprofis. Eselwanderung in den Hüttener Bergen Sabine Rathmann aus Owschlag bietet Wandertouren mit Eseln an, bei denen beim Umgang mit den Tieren das Sozialverhalten der menschlichen Teilnehmer geschult werden soll. Die Strecke führt durch die landschaftlich reizvollen Hüttener Berge. Bei der Tour mit der "Nordtour" werden zwei neue Esel für die nächste Saison angelernt. LuzinTheater: ein privates Theater in der Feldberger Seenlandschaft Sylvia Bretschneider, Jahrgang 1974, und Alejandro Quintana, Jahrgang 1951, betreiben das LuzinTheater. Der Chilene Quintana ist Schauspieler und Regisseur und floh 1974 vor dem Pinochet-Regime in die DDR, arbeitete hier am Berliner Ensemble, studierte Regie, inszenierte in Cottbus und war zuletzt Schauspieldirektor in Heilbronn. Die Schauspielerin Bretschneider wurde in Thüringen geboren, hat an vielen Theatern in Deutschland viele große Rollen gespielt. Das Paar wagt mit dem LuzinTheater in der Feldberger Seenlandschaft das Experiment, ein privates Theater auf dem flachen Land zu betreiben. Ende September gab es die erste Premiere: "Reineke Fuchs". Das Spiel um den Aufstieg des schlauen Fuchses bei Hofe hat hierzulande für große Beachtung gesorgt. - Pierogi, Kiefernwodka und ganz viele Ps: mit Aneta Barcik auf Polens Spuren durch Hamburg