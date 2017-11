Die Fälle von illegalen Autorennen in deutschen Innenstädten steigen. Die Polizei kontrolliert regelmäßig, trotzdem kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. In den letzten Jahren starben mindestens vier Unbeteiligte durch solche illegalen Rennen. Die Reportage beleuchtet die sogenannte "Cruiser-Szene", zeigt, wie es zu illegalen Autorennen kommt und was die Polizei tut, um sie zu unterbinden. - Illegale Autorennen - Mit Tempo 100 durch die Stadt