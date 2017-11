Shary und Ralph zeigen heute, was alles recycelt werden kann. Sie verraten, wie aus Plastikverpackungen Namensschilder, Schlüsselanhänger oder sogar Ohrringe entstehen können und die Antworten auf folgende Fragen: Wieso zerfallen Teebeutel nicht im Wasser? Was sind die E's in Nahrungsmitteln? Was ist ein Korinthenkacker, und warum heißt er so? Warum sieht das Geld aus Geldautomaten immer neu aus? - Wieso zerfallen Teebeutel nicht im Wasser?